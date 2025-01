Der Traditionsverein Bergschule und der Verein Mansfelder Berg- und Hüttenleute Eisleben planen zum 1. Juli den Zusammenschluss. Was die Hintergründe sind und wie es weiter geht.

Die beiden Eisleber Traditionsvereine VMBH (vorn) und TVB beim Bergmannstag 2023 in Wettelrode.

Eisleben/MZ. - Einst ist er mit fast 500 Mitgliedern einer der größten Vereine in der Region gewesen: der Traditionsverein Bergschule (TVB) Eisleben. 1990 von Absolventen gegründet, pflegte der TVB die Erinnerung an die älteste selbstständige Bergschule in Deutschland.