Warum der Sommer am Süßen See knallrot beginnt

Aseleben/MZ - Die Kunden von „Agas Hofladen“ in Aseleben staunten nicht schlecht. Was war denn da los? Zelte, Tische, eine große Torte, eine Menschentraube und darin - deutlich erkennbar am festlichen Kleid - sogar eine Königin. Und nicht zu vergessen gab es jede Menge knallrote Kirschen, denn die standen am Donnerstagvormittag in Aseleben im Mittelpunkt. Im Hofladen von Tilo Jünger eröffnete der Landesverband „Sächsisches Obst“ die Kirschsaison 2022 in Sachsen-Anhalt und Sachsen. 71 Obsterzeuger im Haupt- und Nebenerwerb aus den beiden Bundesländern gehören dem Verband an. Einer von ihnen ist Tilo Jünger.

