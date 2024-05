Sven Schulze (CDU), Minister für Landwirtschaft und Forsten Sachsen-Anhalt (Mitte), war am 3. Mai 2024 zu Gast bei der Gebrüder Nooren Gmbh am Standort Hedersleben.

Hedersleben/MZ. - „Schreibt mal zehn Punkte auf, womit ihr die meisten Probleme habt. Ich brauche diese Hinweise aus der Praxis, damit wir vereinfachen und entbürokratisieren können“, bat Sven Schulze (CDU) Betriebsleiter Sjaak Nooren und dessen Mitarbeiter. Schulze ist Sachsen-Anhalts Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten und besuchte am Freitag den Landkreis Mansfeld-Südharz. Zuerst durfte er den Startschuss für die Landesmeisterschaften der Waldarbeiter geben, die fester Bestandteil des Programms der Eisleber Frühlingswiese und der Gewerbeschau „Reforma“ sind. Und danach besuchte er die Gebrüder Nooren GmbH & Co. eGbR am Standort in Hedersleben.