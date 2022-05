Warum Bäume am ehemaligen Kino in Seeburg gefällt werden mussten

Seeburg/MZ - „Weiß denn zufällig jemand, was hier in Seeburg am ehemaligen Kino passiert?“, fragt eine aufmerksame Bürgerin in der Facebookgruppe Aseleben am Süßen See. „Hier wurden alle Bäume umgemacht. Es wird ja vermutet, dass hier gebaut werden soll“, heißt es in dem Beitrag weiter.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<