Inhaber gibt nach fast 34 Jahren sein Fachgeschäft für Porzellan, Glas, Keramik und Tee am Plan in Eisleben auf. Gutscheine können noch eingelöst werden.

Wann Jörg Heide sein Fachgeschäft am Plan endgültig schließt

Einzelhandel in Eisleben

Eisleben/MZ. - Nach fast 34 Jahren Selbstständigkeit wird Jörg Heide sein Fachgeschäft für Porzellan, Glas, Keramik und Tee am Plan 16 in Eisleben aufgeben und in den wohlverdienten Ruhestand eintreten. Seit dies Ende vergangenen Jahres bekanntgeworden war, habe er viele nette Gespräche mit Kundinnen und Kunden gehabt, Zuspruch und gute Wünsche bekommen, sagt der Einzelhändler.