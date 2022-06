Ehrenamtliches Engagement unterstützt Von wem die Osterhäuser Kinderfeuerwehr ein dick gefüttertes Sparschwein überreicht bekommt

Seit 2012 leiten die Feuerwehrleute aus dem Eisleber Ortsteil Mädchen und Jungen im Brandschutz, Erster Hilfe und in Grundbegriffen des Dienstes in der Feuerwehr an.