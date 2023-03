Von der Pflegehelferin zur Lehrerin an der BBI-Akademie in Eisleben

Eisleben/MZ - Eine Ausbildung zum Pflegehelfer in Teilzeit ist ab nächstem Schuljahr das neuste Angebot der BBI-Akademie am Eisleber Klosterplatz. Zum Tag der offenen Tür am Freitag stellte Schulleiterin Nancy Doleschal dieses Angebot vor, dass sich beispielsweise an Seiteneinsteiger richtet, die bereits in einem Pflegeheim arbeiten und eine qualifizierte Ausbildung erhalten sollen.