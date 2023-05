Nach anderthalb Jahren Freiwilligendienst arbeitet der 21-Jährige ab der nächsten Spielzeit als Regieassistent und Souffleur am Eisleber Theater – und gern auch auf der Bühne.

Vom FSJ zur ersten Stelle - Logan Hartwig lebt am Theater seinen Traum

Logan Hartwig (rechts) hat in dem neuen Musical „Die Golden Boys von der Baustelle“ zwei kleine Auftritte als Rosenherzog.

Eisleben/MZ - Sich ausprobieren, die eigenen Interessen erkunden, an sinnvollen Aufgaben arbeiten – ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ist für junge Leute eine gute Möglichkeit, sich auf ihrem Berufs- und Lebensweg zu orientieren. Dass ein FSJ direkt in eine Anstellung mündet, dürfte im Allgemeinen eher selten sein. Am Eisleber Theater dagegen stehen die Chancen dafür offenbar gut.