Die Volkssolidarität Mansfeld-Südharz hat ein Angebot unterbreitet, städtische Kitas in Eisleben übernehmen zu wollen. Was dahinter steckt.

Volkssolidarität will die städtischen Kitas in Eisleben übernehmen und lädt zur offenen Gesprächsrunde

Eisleben/MZ. - Im jüngsten Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben stellten Eltern von Kita-Kindern als auch Mitarbeiterinnen des Eigenbetriebs die Frage, ob tatsächlich in Erwägung gezogen werde, den Eigenbetrieb Kindertagesstätten an die Volkssolidarität Mansfeld-Südharz (VS) zu übergeben. Einen ganzen Katalog an Fragen hatten die Eltern vorbereitet, den sie an Bürgermeister Carsten Staub übergaben und in dem ihre Sorgen deutlich wurden.