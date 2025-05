Eisleben/MZ. - Der Auftakt ist schon einmal vielversprechend gewesen. Mit rund 40.000 Besucherinnen und Besuchern am Donnerstag hat die Eisleber Frühlingswiese mit der Gewerbeschau „Reforma“ laut Marktmeister Siegmund Michalski einen der bisher stärksten Starts hingelegt. „Es war ein Super-Tag, es hat alles gepasst“, sagte Michalski, der natürlich auch für das Wochenende auf eine gute Resonanz hofft. Dass sich das Wetter etwas abkühlen soll, sieht er nicht unbedingt als Problem an. „Es muss ja auch nicht immer so heiß sein“, so Michalski.

