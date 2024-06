Das völlig verwahrloste ehemalige Grundstück des Bekleidungswerks in Helbra ist im Amtsgericht Eisleben für 75.200 Euro versteigert worden. Was der Unternehmer plant.

Verwahrlostes Betriebsgelände in Helbra für 75.200 Euro versteigert

Helbra/Eisleben/MZ. - Die große Zeit des einstigen VEB Herrenkonfektion Helbra ist lange vorbei. Der Betrieb, zu dem in den 1980er Jahren Werke in Eisleben, Hettstedt, Halle und Naumburg mit insgesamt rund 1.000 Beschäftigten gehörten, hatte seinen Sitz auf einem Gelände an der Hauptstraße und der Fleischerstraße. Seit den 1990er Jahren, nachdem die Bekleidungsproduktion eingestellt worden war, wurden einzelne Gebäude zeitweise von einer Textilrecyclingfirma genutzt.