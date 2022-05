Verpatzte Generalprobe: Arnstedt unterliegt beim MSV Eisleben

Eisleben/MZ - Geht es nach dem Willen des FSA, soll am Sonnabend das Duell der Fußball-Verbandsliga zwischen Edelweiß Arnstedt und Aufsteiger Blau-Weiß Farnstädt nachgeholt werden. Zur Erinnerung: Das erste Duell zwischen beiden Mannschaften wurde wegen einer schweren Verletzung eines Gästespielers abgebrochen. Ob die Platzverhältnisse in Arnstedt am Sonnabend ein Spiel zulassen, steht aber noch in den Sternen.

