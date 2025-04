Ein vermeintlicher Antiquitätenhändler hat am Mittwoch zwei alten Damen in Röblingen Goldschmuck gestohlen.

Röblingen/MZ/bth - Das war ein dreister Mensch: Am Mittwochmittag erschien vor dem Grundstück zweier älterer Damen in Röblingen ein unbekannter Mann, der sich als Antiquitätenhändler ausgab. Der etwa 60 bis 70 Jahre alte Mann sprach hochdeutsch. Er fragte nach Schallplatten, Uhren, Schmuck und anderen alten Sachen, welche er gern aufkaufen würde.

Die beiden Frauen (60 und 81 Jahre) zeigtem dem Mann diversen Schmuck. Durch das Gespräch abgelenkt, steckte der Unbekannte mindestens zwei Goldketten, einen Goldring und ein silbernes Armband ein und verließ dann den Ort. Er gab an, dass ein Kollege am Nachmittag vorbeikommen würde und den restlichen Schmuck und eine alte Nähmaschine abholen wird. Den beiden Opfern entstand ein Schaden von etwa 800 Euro, so die POlizei, die nun in dem Fall ermittelt.