Verletzter spielt in Mansfeld-Südharz verrückt - Polizei muss anrücken

Aggressiver Mann in Hedersleben lässt die Rettungskräfte nicht an sich ran und schlägt sogar einen Beamten.

Hedersleben/MZ - Die Rettungskräfte wollten helfen, als sie am Freitag gegen 22.00 Uhr zum Einsatz nach Hedersleben gerufen wurden. Verletzt war ein Mann, der, so heißt es später bei der Polizei, alkoholisiert war. Auf die Rettungskräfte habe er so aggressiv reagiert, dass eine Behandlung durch sie nicht möglich war und die Polizei geholt werden musste. Zunächst ließ sich der 28-Jährige nicht beruhigen und schlug einen Polizisten, der unverletzt blieb. Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray gegen den Mann ein. Er wurde dann ins Krankenhaus gebracht.