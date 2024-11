Helbra/MZ/bth. - Am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, wurde die Polizei von Zeugen nach Helbra gerufen. Dort trafen die Beamten eine 33-jährige Frau an, die barfuß war. Sie wies sichtbare Verletzungen im Gesicht und an den Beinen auf, teilte Polizeisprecher Alexander Junghans von der Polizeiinspektion Halle mit. Nach ersten Erkenntnissen wird in dem Fall gegen einen Mann wegen des Verdachts auf ein Körperverletzungsdelikt ermittelt. Welches Motiv der Tat zugrunde liegt, ist derzeit noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Gegen den namentlich bekannten 37-jährigen Mann wird in dem Fall ermittelt.