Abschied in den Ruhestand: Jörg Heide schließt nach mehr als 30 Jahren sein Fachgeschäft für hochwertige Haushaltswaren in Eisleben. Wie er auf diese Zeit zurückblickt.

Eisleben/MZ. - „Schade. Wieder ein schöner Laden weniger in Eisleben.“ So oder so ähnlich wird Jörg Heide in diesen Tagen oft angesprochen. Aus den Worten klingt neben dem Bedauern die große Wertschätzung, die sich Heide und sein Team über die Jahre erarbeitet haben.