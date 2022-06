Vandalismus: Kinder schmeißen Steine gegen Glasbausteinwand in Eisleben

Eisleben/MZ - Am Dienstagabend haben Zeugen mehrere Kinder beobachtet, die Steine gegen eine Glasbausteinwand an einem Gebäude im Wolferäder Weg in Eisleben geworfen haben. Als die Zeugen die Kinder zur Rede stellen wollten, flüchteten diese in verschiedene Richtungen. Es entstand nicht näher bezifferter Sachschaden, heißt es aus der Polizeidirektion Halle.