Die Sänger Jane Schork und Kevin Brain Smith, den man aus der Show „The Voice of Germany“ kennt, helfen Kinderschutzbund und treten gemeinsam im Kinderhaus in Helbra auf.

Helbra/MZ. - Aus einem als Wohnzimmerkonzert angedachten Event ist mit der Zeit ein richtig großes Konzert gewachsen, das Anfang Mai im Kinderhaus „Marianne und Gerhard Rohne“ in Helbra stattfinden soll. Hauptact an dem Tag ist der Berliner Sänger Kevin Brain Smith. Er bekommt jetzt auch noch Verstärkung. Die Sängerin Jane Schork kündigte an, bei dem Konzert in Helbra mit dabei sein zu wollen.

Wohnzimmerkonzert mit Sänger Kevin Brain Smith verlost

Doch wie kommt es eigentlich dazu, dass in Helbra im Mai überhaupt ein Konzert im Kinderhaus stattfinden wird? Den Berliner Sänger Kevin Brain Smith lernte Daniela Liedmann, die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz, im vorigen Jahr bei der ersten Kinderschutzgala des Kinderschutzbundes Sachsen-Anhalt in Magdeburg persönlich kennen.

Dort trat der 39-jährige Sänger, den mancher vielleicht aus der Show „The Voice of Germany“ kennt, auf. Bekannte Titel von ihm sind „Wunder“ und „One Way Ticket“. Smith trat aber nicht nur auf der Gala in Magdeburg auf, es wurde auch ein Wohnzimmerkonzert mit ihm verlost, das damals Liedmann und ihre Kollegin Heidrun Karnstedt gewannen.

Konzert im Kinderhaus in Helbra zugunsten des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz

„Da war uns gleich klar, dass wir diesen coolen Gewinn nicht allein für uns behalten, sondern teilen wollten. Wir baten den Sänger noch am Abend darum, das Wohnzimmerkonzert doch in ein kleines Konzert auf der Freilichtbühne an unserem Kinderhaus umzumünzen, damit auch alle, die nicht bei der Gala dabei waren, etwas davon haben“, sagte Liedmann.

Das Konzert, bei dem sich das Publikum nun auch auf Jane Schork freuen kann, wird nun am 3. Mai, ab 18 Uhr, in Helbra im Kinderhaus stattfinden. Liedmann kündigte bereits an, dass sich die Gäste auch auf einige Überraschungen freuen dürfen. Sowohl Smith als auch Schork bringen sich mein Leib und Seele in die Vorbereitungen ein.

Wer beim Konzert dabei sein möchte, kann sich jetzt bereits Eintrittskarten sichern. Die Karten zum Preis von 15 Euro sind im Vorverkauf im Kinderhaus in Helbra, im Mehrgenerationenhaus „Sternschnuppe“ in Eisleben und in der Eisleber Thalia-Buchhandlung zu haben. Der Erlös wird Projekten des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz zugutekommen.