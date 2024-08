Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall auf der L151 zwischen Wimmelburg und Eisleben schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchbrach er die Absperrung und überschlug sich mit seiner Maschine.

Wimmelburg/Eisleben - Schwerer Unfall auf der gesperrten Landesstraße 151 bei Wimmelburg: Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist am Sonntag gegen 6.30 Uhr ein Motorradfahrer in Richtung Eisleben in die gesperrte Straße hineingefahren.