Auto stößt in Siersleben mit Traktor zusammen - Fahrer schwer verletzt

Siersleben/MZ. - Am Freitag gegen 18.30 Uhr ist es aus bisher ungeklärter Ursache auf der K 2321 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor dem Ortseingang Siersleben (Mansfeld-Südharz) war ein Auto mit einem Traktor samt Anhänger zusammengestoßen.

Dabei wurde der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr (41 Kameraden mit acht Fahrzeugen waren vor Ort) geborgen werden. Er kam schwerverletzt in ein Krankenhaus in Halle. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 40.000 Euro geschätzt.