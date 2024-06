Mehrere Meter Bauzaun, Warnbaken und ein Verkehrszeichen haben unbekannte Täter in Hergisdorf entwendet.

Unbekannte stehlen Bauzaun, Warnbaken und ein Verkehrszeichen in Hergisdorf

Hergisdorf/MZ. - Unbekannte haben sich in Hergisdorf an einer Baustellenabsperrung zu schaffen gemacht. Die Täter entwendeten mehrere Meter Kunststoff-Bauzaun, Warnbaken und ein Verkehrszeichen mit Mast im Gesamtwert von rund 2.300 Euro, wurde der Polizei am Dienstag mitgeteilt.