Der Ziegelröder Spielmannszug holt am heißesten Septemberwochenende zum 24. Mal den Titel bei den Landesmeisterschaften in Stapelburg im Nordharz.

Ziegelrode/MZ. - Große Freude in Ziegelrode: Der Spielmannszug wurde jetzt in Stapelburg Landesmeister, übrigens schon zum 24. Mal. Das Technische Komitee Spielleute im Landesturnverband Sachsen-Anhalt hatte zu dem Wettbewerb in den Nordharz eingeladen. Mit dabei waren neben den Siegern vom Spielmannszug Ziegelrode auch die Spielmannszüge aus Hettstedt, Bernburg, Hasselfelde, Gernrode und vom Gastgeber Stapelburg.

Herausfordernder Auftritt bei 30 Grad Celsius

In der großen Hitze am Samstag gaben die Spielleute auf dem Sportplatz in Stapelburg wirklich alles. Einer der Ziegelröder Spielleute erlitt beim Auftritt sogar einen Kreislaufkollaps beim Auftritt, berichtete Steffi Gliem von der „Hitzeschlacht in Stapelburg“.

Bei 30 Grad Celsius und in der Sonne war der Wettkampf herausfordernd. Aber mittlerweile geht es der betreffenden Person wieder gut und sie kann sich mit allen anderen riesig über den errungenen Titel freuen.

Immerhin haben die Ziegelröder seit vergangenen Herbst an dem Programm geübt, das sie nun aufführten. Schließlich sollen Signalhörner, Querflöten, Trommeln, Becken und Lyren ein harmonisches Ensemble abgegeben, das man sich gern anhören möchte. Und das ist gelungen.

Kür mit Filmmusik

„Best of“ überschrieben die Ziegelröder ihre Kür, die sie in Stapelburg vorstellten. Zu hören gab es ein „Best of“ der Filmmusik mit einer Hommage an „Superman“, „Der mit dem Wolf tanzt“ und „Die glorreichen Sieben“, die zu einem Medley arrangiert wurden.

Neben der Kür müssen die Spielleute natürlich auch ein Pflichtrepertoire präsentieren. Dazu gehören ein Titel für den Einmarsch, ein Titel für die Hornbläser und noch einmal ein Titel für die Marschformation.

Hier brachten die Ziegelröder Rhythmen vom amerikanischen Komponisten und Dirigenten John Williams, unter anderem eine Sequenz aus „Star Wars“, zu Gehör.

Spielmannszug spielt bei Wettkämpfen ohne Notenblätter

Erschwerend hinzu komme, so Gliem, dass der Spielmannszug bei den Wettkämpfen und Aufführungen die Stücke gänzlich ohne Notenblätter spiele. „Alles aus dem Kopf spielen zu können, ist eine Herausforderung“, sagt die Vereinschefin.

Aber es sehe einfach besser aus, als mit Notenblättern in der Marschformation zu laufen. Damit, wenn es drauf ankommt, jede Note sitzt, übte der Spielmannszug im August in einem dreitägigen Workshop in Mansfeld, neben den wöchentlichen Proben.

Den Ziegelröder Spielmannszug konnte man jüngst beim Müntzerfest in Allstedt erleben und bei der Kirmes in Mühlhausen wird man dabei sein, berichtete die Vereinschefin stolz. Denn schließlich sind nicht nur Landesmeistertitel ein Zeichen dafür, dass der Spielmannszug Ziegelrode auf einem hohen Niveau spielt und gut beim Publikum ankommt.

Der Spaß soll neben aller Probenarbeit auch nicht zu kurz kommen: „Nächste Woche geht es als Belohnung für alle nach Belantis“, kündigte Steffi Gliem an. Aber freilich geht es dort nicht nur auf die Achterbahn. Der Spielmannszug wird dort auch zeigen, was man auf dem Kasten hat.