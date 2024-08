An der Kreuzung Klostermansfeld/B180 kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei starb ein Mann.

Klostermansfeld/MZ/bth. - Ein 87 Jahre alter Autofahrer starb an den Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung der Bundesstraße 180/Klostermansfeld ereignete. Dort waren gegen 14 Uhr drei Pkw, ein BMW, ein Audi und ein VW, miteinander kollidiert.

Der 87-Jährige wurde noch mit dem Rettungshubschrauber nach Halle in eine Klinik gebracht, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen. Er war in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen und musste von der Feuerwehr mittels schwerer Rettungstechnik aus dem Unfallwrack befreit werden.

Rettungsmaßnahmen und Verletzte - Einsatzkräfte vor Ort

Ein weiterer Autofahrer (48) kam schwer verletzt in die Klinik nach Sangerhausen. Die dritte Beteiligte, eine 56-jährige Frau, erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Strecke bis 17 Uhr voll gesperrt. Wie von einem Sprecher der Polizeiinspektion Halle weiter zu erfahren war, waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren aus Klostermansfeld und Helbra mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie die Ölwehr im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsmittel zu binden.