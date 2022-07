Theater in Eisleben geht Mitte Juli in die Sommerpause

Am 13. August findet die letzte Aufführung des Theaters in Eisleben für diese Saison statt. Die Spielzeitpause des Ensembles geht bis zum 21. August 2022.

Spielzeitpause am Theater in Eisleben

Eisleben/MZ - Eine weitere ungewöhnliche Spielzeit des Theaters Eisleben, die geprägt war von Spontanität, 2G-Plus-Regelungen, Gästen, die reihenweise absagten, geht in dieser Woche zu Ende. Am Mittwoch, 13. Juli, wird noch ein letztes Mal das Kinderstück „Nur ein Tag“ ab 9.30 Uhr auf der Foyerbühne aufgeführt.

Von Donnerstag, 14. Juli, bis Sonntag, 21. August, befindet sich das Ensemble des Theaters in der Spielzeitpause. Die Theaterkasse bleibt bis einschließlich 28. August geschlossen, war von Petra Lulei, sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, zu erfahren. Sie gibt bereits einen kurzen Ausblick auf das, was die Zuschauer nach dem Sommer erwarten wird.

Theater soll Fahrstuhl erhalten

Mit dem Ende der Baumaßnahmen an Theaterwerkstatt und Fahrstuhl, die beide zu Beginn der Spielzeit 2022/23 nutzbar sein sollen, tun sich neue Möglichkeiten der Theaterführungen und Barrierefreiheit auf. Das Haus öffnet sich, für alle Besucher und hinter den Kulissen.

Am 26. und 27. August, um 21 Uhr und 28. August, um 17 Uhr spielt bereits „Jedermann“, Karten dafür sind nur online oder an der Abendkasse erhältlich. Die Theaterkasse ist vom 14. Juli bis einschließlich 28. August geschlossen.

›› Reservierungen für die kommende Spielzeit können während der Sommerpause postalisch an den Besucherservice in der Bucherstraße 14, 06295 Lutherstadt Eisleben, online unter www.theater-eisleben.de oder per Mail an [email protected] gesendet und persönlich ab 29. August zu den bekannten Öffnungszeiten abgegeben werden. Mit diesem Tag beginnt der reguläre Verkauf reservierter Karten.