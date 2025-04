Benefizkonzert für Kinder "The Voice"-Star tritt in Helbra auf: Warum das für ihn eine Herzensangelegenheit ist

Am 3. Mai findet auf der Freilichtbühne am Kinderhaus in Helbra ein Benefizkonzert mit dem "The Voice"-Sänger Kevin Brain Smith und Jane Schork statt. Der Erlös kommt dem Wohl von Kindern zugute.