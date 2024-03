Das nächste Großprojekt beim SV Wacker Helbra steht an. Der Verein will den Naturrasenplatz erneuern. Dafür haben sie auch finanzielle Unterstützung bekommen.

Helbra/MZ. - Beim SV Wacker Helbra wird man nicht müde zu bauen. Deshalb rollen nun die Bagger erneut auf den Sportplatz. Denn kaum ist der Neubau des Kunstrasenplatzes bei den Fußballern des SV Wacker abgeschlossen, steht schon das nächste Großprojekt an: Diesmal geht es um die Erneuerung des Naturrasenplatzes.

Fördermittel für den Rasenplatz

Das ist nötig, wie Frank Baumbach sagte: „Denn der Kunstrasenplatz ist zwar witterungsbeständig und zu jeder Jahreszeit bespielbar, aber in den Sommermonaten dort zu kicken, ist aufgrund der hohen Temperaturen kein Vergnügen.“ Was das Vorstandsmitglied damit vor allem meint, ist die Erwärmung der Kunstfasern bei Sonnenschein und die damit verbundene Hitze, die der Platz anschließend wieder abgibt.

Deshalb haben die Vereinsmitglieder in den letzten Monaten auch all ihre Energie in die Erneuerung des Rasenplatzes gesteckt. „Die Planungsphase ist jetzt abgeschlossen und mit den ersten Arbeiten wurde bereits begonnen“, erklärte Veit Hohmann der Ministerin für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang (CDU), bei ihrem Besuch in Helbra. Die Ministerin übergab vergangenen Freitag den Fördermittelbescheid des Landes in Höhe von 75.000 Euro an den Sportverein.

„Eine Summe, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, den natürlichen Rasensportplatz zu erneuern“, meinte Vereinschef Thomas Bauer erfreut. Im Zuge des Neubaus des Kunstrasenplatzes hatte der eigentliche Rasenplatz dem Kunstrasen weichen und versetzt werden müssen.

Beregnungsanlage, Zaun- und Ballfanganlage geplant

„Eine solche moderne Sportanlage mit zwei Sportplätzen ist ein Gewinn für unsere Gemeinde“, meinte Helbras Bürgermeister Gerd Wyszkowski gegenüber der Ministerin, als diese sich persönlich ein Bild von den Vorhaben des Sportvereins machte. „Es ist beachtenswert, was sie hier ehrenamtlich für den Verein auf die Beine stellen“, honoriert Zieschang die Initiative des Vereins.

Dank des Fördermittelbescheides in Höhe von 75.000 Euro durch das Land, rund 30.000 Euro von Lotto-Sachsen-Anhalt und dem Zuschuss des Landkreises Mansfeld-Südharz über den Kreissportbund in Höhe von 10.000 Euro steht nunmehr die Finanzierung des Rasenplatzes. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf 150.000 Euro, wobei der Verein einen Eigenanteil von rund 35.000 Euro aufbringen muss.

Aktuell hat die Firma Kutter HTS mit ersten Baggerarbeiten für die Zisternen begonnen. Wenn dieser eingebaut worden sind, werden der Brunnen gebohrt und das Erdreich der zukünftigen Spielfläche aufgearbeitet. Des Weiteren werden eine moderne Beregnungsanlage und Versorgungsleitungen verbaut und anschließend wieder aufgefüllt. Die Montage der Zaun- und Ballfanganlagen soll nach der Saat des Rasens erfolgen, geht aus den Planungen hervor.