Das Kreisduell zwischen SV Eintracht Kreisfeld und dem VfB Oberröblingen eskaliert in den späten Minuten auf sportlicher Ebene. Warum es in der Schlussphase hoch herging.

Kreisfeld/mz - Nach dem Spiel waren die Wogen halbwegs geglättet, man saß zusammen, hat ein Bier getrunken.

Unterschiedliche Ausgangslagen

Doch die 90 Minuten plus Nachspielzeit zwischen SV Eintracht Kreisfeld und dem VfB Oberröblingen hatten es in sich. Am Ende jubelten die Kreisfelder und freuten sich über einen 4:3 Sieg.

Zur Ausgangslage: Kreisfeld ist Tabellenletzter, hat rechnerisch nur noch minimale Chancen auf den Klassenerhalt in der Landesklasse 6. Der VfB Oberröblingen ist im Tabellenmittelfeld als Siebter darum bemüht, den soliden Platz in der oberen Tabellenhälfte zu verteidigen.

Doch das Spiel gegen Kreisfeld wurde das wie von VfB-Trainer Torsten Wenske erwartete „schwere Spiel“. Und Kreisfeld wollte schon im Vorfeld trotz der geringen Chancen, noch die Klasse zu halten, laut Trainer Marcel Gille nicht als „Punktelieferant dienen“.

Durchgehend Spannung

Die Voraussetzungen standen also gut für ein spannendes Kreisduell. Und das wurde es auch.

Nach 16 Minuten der erste Schreckmoment. Der Oberröblinger Eric Kühne kam nach einer Aktion unglücklich mit den Füßen auf dem Rasen auf und musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden.

Trotz des schmerzhaften Rückschlags gingen die Gäste durch Leon Teske mit 1:0 in der 35. Minute in Führung.

Doch nur vier Minuten später egalisierte Kreisfeld-Stürmer David Pechara den Spielstand wieder und traf zum 1:1. Und Pechara präsentierte sich am Sonnabend in Torlaune und traf zur 2:1 Führung in der 43. Minute.

Doch noch vor dem Pausentee erzielte Lennart Ryan Kummer in der Nachspielzeit den 2:2 Ausgleich. In Halbzeit zwei war es Robert Kemnitz, der Kreisfeld per Kopfball in der 69. Minute mit dem 3:2 wieder auf die Siegerstraße brachte.

Das Sportliche rückte in der 74. Minute in den Hintergrund, da nach einer Rudelbildung der Kreisfelder Doppeltorschütze David Pechara mit der roten Karte aufgrund einer mutmaßlichen Tätlichkeit vom Platz geschickt wurde.

Spätes Siegtor

Bis zur Nachspielzeit von insgesamt sieben Minuten blieb das Spiel ruhig. Kurz vor dem Schlusspfiff machte Lennart Ryan Kummer sein zweites Tor (90+6). Doch Kreisfeld gab sich nicht auf und griff weiter an. Nach einem Halten am Trikot wurde der Oberröblinger Johannes Eckstein mit der Gelb-Roten-Karte vom Platz gestellt. Den fälligen Freistoß nutzte Kreisfeld-Kapitän Tobias Schwarzbach, um nach Flanke von Tom Stellmach den Ball über die Linie zum 4:3 zu drücken.

Der eingewechselte Oberröblinger Stephan Ulrich ließ sich kurz vor Abpfiff zu einer Tätlichkeit hinreißen und flog mit der roten Karte vom Platz.

Im Nachgang sagte Torsten Wenske: „Am Ende des Tages haben wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht genutzt und müssen uns nicht wundern, wenn wir das Spiel verlieren.“ Sein Trainerkollege Marcel Gille von Kreisfeld sagte: „Es war von beiden Seiten ein intensives Spiel. Endlich hatten wir das Glück des Tüchtigen auf unserer Seite und dürfen uns freuen, ein Platz in der Tabelle geklettert zu sein.“