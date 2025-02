Gastregisseurin Esther Undisz hat das neue Stück „Rain Man“ in Eisleben inszeniert.

Eisleben/MZ. - Obwohl Esther Undisz schon seit 2012 regelmäßig als Gastregisseurin am Eisleber Theater engagiert ist, erlebt sie gerade eine persönliche Premiere. „Ich inszeniere zum ersten Mal auf der Großen Bühne“, sagt sie. Was vor allem mehr technische Möglichkeiten als auf der Foyerbühne bietet. Davon kann sich das Publikum am Samstag, 1. März, 19.30 Uhr, überzeugen, wenn ihre neue Inszenierung „Rain Man“ Premiere feiert.