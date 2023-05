In die Sanierung von Straßen und Gebäuden in Eisleben sind in den vergangenen 32 Jahren 82 Millionen Euro investiert worden. Die Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens (FDP), besuchte jetzt die Lutherstadt.

Sanierung in der Lutherstadt: In über 30 Jahren viele Millionen Euro investiert

Eisleben/MZ - In die Sanierung von Straßen und Gebäuden in Eisleben sind in den vergangenen 32 Jahren 82 Millionen Euro investiert worden. Das sagte Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) zum Tag der Städtebauförderung am Samstag.