Die Eisleber Stadtwerke investieren erheblich in ihr Stromnetz. Was die Hintergründe sind und welche weiteren Planungen es gibt.

Das neue Schalthaus wurde mit einem Tieflader angeliefert.

Eisleben/MZ - Die Stadtwerke Lutherstadt Eisleben (SLE) machen ihr Stromnetz fit für die Zukunft. Dazu hat das kommunale Unternehmen unter anderem in ein neues Schalthaus investiert. Über die Hintergründe hat die MZ mit SLE-Geschäftsführer Ronny Strebe gesprochen.