Der Spiel- und Sportverein 1890 Wolferode kann Sanitäranlagen in der Turnhalle endlich sanieren. Das Land, der Landkreis und die Stadt Eisleben stellen dafür Mittel zur Verfügung.

Investition in des Vereinsleben

Die Turnhalle in der Kunstbergstraße gehörte zu der 1984 bis 1986 neu gebauten Schule. Heute wird sie vom SSV und der Kita genutzt.

Wolferode/MZ. - Darauf hat der Spiel- und Sportverein (SSV) 1890 Wolferode lange gewartet – in der Turnhalle in der Kunstbergstraße können endlich die Sanitäranlagen für die Frauen saniert werden. Möglich ist dies dank Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt (24.000 Euro), des Landkreises Mansfeld-Südharz (10.000 Euro) und der Lutherstadt Eisleben (9.000 Euro). Der Verein selbst trägt einen Eigenanteil von 5.700 Euro bei. Die Baumaßnahme, die bereits begonnen hat, soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, so Vereinsvorsitzende Katja Blume.