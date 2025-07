Zwischen Eisleben und Querfurt ist die Strecke in Richtung Leipzig nach einem Unfall am Montag gegen 18 Uhr gesperrt.

Sperrung in Richtung Leipzig wegen Bergungsarbeiten

Rothenschirmbach/MZ - Die Autobahn A 38 ist zur Stunde zwischen den Anschlussstellen Eisleben und Querfurt in Fahrrichtung Leipzig wegen eines Unfalls gesperrt. Dort hatte sich offenbar wegen Aquaplanings nach dem Starkregen ein Pkw gedreht und war in die Leitplanken gestoßen. Eine Person wurde bei dem Unfall offenbar leicht verletzt, so die Auskunft der Polizei. Die Feuerwehr wurde kurz nach 18 Uhr mittels Sirene alarmiert.