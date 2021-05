Sparkasse schließt Service-Filiale in Polleben

Polleben

- Das kleine rot-weiße Häuschen in Polleben steht vor der Schließung. Mit einem Zettel weist die Sparkasse Mansfeld-Südharz darauf hin, dass ihr Selbstbedienungsstandort am Jahnplatz am 17. Mai für immer geschlossen wird.

„Mit der Schließung nimmt man uns ein Stück Komfort“, sagt Ortsbürgermeisterin Kerstin Hünig. Verstehen könne sie das überhaupt nicht. Vor allem den älteren Leuten erschwere man damit das Leben sehr, so Hünig. Außerdem sei zu beobachten, dass auch aus anderen Ortschaften wie Burgsdorf und Rottelsdorf oft Autos anhalten, um die Selbstbedienungsanlage zu nutzen.

Sparkasse hält Filiale nicht mehr für wirtschaftlich

Hünig: „Es mussten schon so viele Geschäfte schließen und nun noch das.“ Die Schließung sei ein weiterer Rückschritt, so die Kommunalpolitikerin. „Aber was sollen wir machen? Die Entscheidung ist gefallen.“

Wird der Selbstbedienungspunkt wie geplant geschlossen, gibt es in Polleben künftig nur noch einen Geldautomaten der Volks- und Raiffeisenbank. „Das Nutzungsverhalten muss gegenüber dem Aufwand abgewogen werden und der Standort Polleben ist einfach nicht mehr wirtschaftlich“, begründet die Sparkasse das Aus für ihre Selbstbedienungsstelle.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Sprecherin Carola Frisch. „Uns ist bewusst, dass der Wegfall zu persönlicher Betroffenheit führt.“ Schließlich gibt es in Polleben rund 270 Kunden der Bank. Der SB-Standort in Polleben entspreche aber nicht mehr den Anforderungen und sei technisch nicht mehr einsatzfähig, so Frisch. Der Sprecherin zufolge kostet ein neuer Automat etwa 30.000 Euro.

Erreichbarkeit sei gewährleistet

Hinzu kämen Nebenkosten für die Aktualisierung der Klimaanlage und Malerarbeiten im Pavillon von etwa 7.500 Euro sowie laufende Unterhaltskosten für die Datenleitung, Wartung, Reinigung, Versicherung und anderes. Diese schlügen jährlich mit über 8.400 Euro zu Buche. Deshalb werde der Standort in Polleben ab 17. Mai vom Netz gehen und zwei Tage später abtransportiert.

Der Pavillon sowie die Technik würden vollständig entsorgt. Die Sparkasse betont, für die Kunden aus Polleben stünden die Filialen und SB-Standorte im nahen Eisleben weiterhin zur Verfügung. „Die Erreichbarkeit ist damit gewährleistet“, betont das Geldinstitut.

Neben dem Servicepunkt in Polleben steht aktuell noch ein zweiter SB-Bereich zur Disposition, und zwar in Riestedt. Ansonsten werde die Sparkasse in diesem Jahr keine anderen SB-Standorte oder Filialen schließen, verspricht das Unternehmen. (mz)