Sparkasse schließt SB-Filiale in Riestedt

Riestedt

Die Nachricht sorgt im Sangerhäuser Ortsteil Riestedt für Unmut. Mit einem Zettel weist die Sparkasse Mansfeld-Südharz darauf hin, dass ihr Selbstbedienungsstandort in der Alten Hauptstraße ab 17. Mai für immer geschlossen wird. „Ein Unding“, findet nicht nur Riestedts parteiloser Ortsbürgermeister Helmut Schmidt, der in der Fraktion von SPD und Grünen des Sangerhäuser Stadtrates mitarbeitet. Mit dem Aus für den Geldautomaten gehe in seinem Ort ein wichtiges Stück Infrastruktur verloren.

Sparkasse argumentiert mit gesunkenen Transaktionen

Immerhin leben in Riestedt 1.200 Menschen, gibt es eine Freie Grund- und Sekundarschule, mehrere Ärzte und eine Apotheke. „So kommen auch Leute von außerhalb zu uns und nutzen den Automaten“, sagt er. Er verstehe deshalb nicht, warum die Sparkasse ihn nicht erhalten wolle. Immerhin sei das Geldinstitut ein kreiseigenes Unternehmen. „Sie schadet ihren eigenen Kunden“, sagt Schmidt. Wird der Selbstbedienungspunkt wie geplant dicht gemacht, gibt es in Riestedt künftig nur noch einen Geldautomaten der Volksbank.

Die Sparkasse begründet das Aus für ihre Selbstbedienungsstelle mit „dem nachhaltig geänderten Finanzverhalten“, gerade in der Zeit der Pandemie. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Sprecherin Carola Frisch. „Uns ist bewusst, dass der Wegfall zu persönlicher Betroffenheit führt.“ Fakt sei aber, Münzen und Scheine verlören an Bedeutung, dafür würden bargeldlose Bezahlformen stetig zunehmen - nicht nur im Online-Handel. „Deshalb ist am eher abgelegenen Standort in Riestedt die Anzahl der Transaktionen extrem gesunken“, betont sie. Die Sparkasse fügt hinzu, durch die Umgehungsstraße sei der Autoverkehr im Ort stark zurückgegangen und damit auch die Kundenfrequenz im Selbstbedienungspavillon.

Standort entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderung

Generell sei die Sparkasse dabei, die vorhandene SB-Technik auf den neuesten Stand zu bringen. In diesem Jahr würden dafür insgesamt rund 350.000 Euro investiert. Frisch: „Damit entsprechen wir unserem Anspruch an modernste und sicherste Selbstbedienungstechnik. Parallel untersuchen wir in regelmäßigen Abständen das Nutzungsverhalten unserer Technikausstattung.“

Der SB-Standort in Riestedt entspreche nicht mehr den Anforderungen und sei technisch nicht mehr einsatzfähig. Seine geringe Auslastung rechtfertige auch nicht, ihn zu erneuern, so Frisch. Der Sprecherin zufolge kostet ein neuer Automat etwa 30.000 Euro. Hinzu kämen Nebenkosten für die Aktualisierung der Klimaanlage und Malerarbeiten im Pavillon von etwa 7.500 Euro sowie laufende Unterhaltskosten für die Datenleitung, Wartung, Reinigung, Versicherung und anderes. Diese schlügen jährlich mit über 9.600 Euro zu Buche. Deshalb werde der Standort in Riestedt ab übernächstem Montag zurückgebaut. Der Pavillon sowie die Technik würden vollständig entsorgt.

Riestedter wollen Aus der SB-Filiale nicht hinnehmen

Die Sparkasse betont, für die Kunden aus Riestedt stünden die Filialen und SB-Standorte im nahen Sangerhausen weiterhin zur Verfügung. „Die Erreichbarkeit ist damit gewährleistet“, betont das Geldinstitut. Zudem sei es Kunden möglich, Service-Leistungen telefonisch unter der Rufnummer 03475/67590 zu bestellen. So könnten Termine vereinbart, die Sparkassen-Card bestellt, das Online-Banking freigeschaltet oder Daueraufträge eingerichtet werden. Dies sei von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie rund um Uhr per Sparkassen-App oder im Internet auf www.sparkasse-msh.de/service möglich. Weiterhin seien Vollmachten für das Girokonto eine mögliche Alternative, sagt Frisch. Gerade ältere Leute könnten sich so beispielsweise von Verwandten Geld mitbringen lassen. „Gerne zeigen wir individuelle Alternativen entsprechend der jeweiligen Kundenbedürfnisse auf.“

Neben dem Servicepunkt in Riestedt steht aktuell noch ein zweiter SB-Bereich zur Disposition, und zwar in Polleben. Ansonsten werde die Sparkasse in diesem Jahr keine anderen SB-Standorte oder Filialen schließen, verspricht das Unternehmen. Die Riestedter wollen das Aus ihrer SB-Filiale aber nicht einfach hinnehmen. „Die Stimmung im Ort ist schlecht“, sagt der Ortschef. „Wir werden uns was überlegen“, kündigt er an. „Riestedt ist ein Dorf mit Zukunft, und da gehört auch ein Sparkassenautomat dazu. Ich und viele andere Riestedter wollen, dass er bleibt.“ Schmidt sprach das Thema deshalb am Donnerstagnachmittag auch in der Sitzung des Stadtrats an und bat dort um Hilfe.. (mz)