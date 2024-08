Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Eisleben wurde ein sechsjähriges Kind schwer verletzt und musste in die Klinik.

Eisleben/MZ/bth - Ein sechs Jahre alter Junge wurde bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, gegen 15.50 Uhr, in der Eisleber Friedensstraße ereignete, schwer verletzt. Das Kind war dort mit seinem Fahrrad unterwegs, als es von einem Pkw angefahren wurde. Am Steuer saß eine Frau (82). Wie es genau zu dem Unfall kam, dazu konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen. Der kleine Junge wurde mit dem Rettungswagen nach Sangerhausen in die Klinik gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.