Sechs Menschen wurden leicht verletzt und vor Ort behandelt

In einer Firma in Helbra hat es am Dienstagabend gebrannt. Dabei wurden sechs Menschen verletzt und wurden vor Ort von den Rettungskräften behandelt.

Helbra/MZ - In einer Firma im Ahlsdorfer Weg in Helbra hat es am Dienstagabend gebrannt. Wie aus der Leitstelle des Landkreises zu erfahren war, wurden die Rettungskräfte 18.25 Uhr alarmiert. Gemeldet worden war ein Brand in einer Werkhalle. Sechs Menschen wurden verletzt und wurden vor Ort von den Rettungskräften behandelt. Die Feuerwehren brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Bereits 18.54 Uhr konnte der Leitstelle gemeldet werden, dass der Brand gelöscht ist. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Helbra, KLostermansfeld, Ahlsdorf und Helfta.