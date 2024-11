Klostermansfeld/MZ. - Bis vor wenigen Tagen deutete noch nichts darauf hin, dass sich die Schulstraße in Klostermansfeld in eine Baustelle verwandelt. Das ist seit Freitagvormittag anders. Passanten und Zuschauer konnten beobachten, wie Bürgermeister Frank Ochsner (parteilos) mit seinen Mitstreitern an einem Sandberg am Straßenrand zum Spaten griff: Sie vollzogen den symbolischen ersten Spatenstich für den schon lange beabsichtigten Ausbau der Schulstraße.

