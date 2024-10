Am Freitag, 18. Oktober, werden die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 160 zwischen Schwittersdorf (Saalekreis) und Hedersleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) abgeschlossen. Weshalb es ab Montag aber wieder Behinderungen gibt.

Hedersleben/MZ. - Am Freitag, 18. Oktober, werden die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 160 zwischen Schwittersdorf (Saalekreis) und Hedersleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) abgeschlossen, so dass die Vollsperrung hier aufgehoben werden kann. Die Hederslebener Straße (L 160) ist in den zurückliegenden fünf Monaten auf einer Länge von rund vier Kilometern umfassend ertüchtigt worden, hieß es jetzt in einer Pressemitteilung aus dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt.

Zwischen dem Kreuzungsbereich der L 159 und dem Abzweig der Kreisstraße 2315 nach Dederstedt wurde die Straße auf einer Länge von 1.300 Metern grundhaft erneuert. Dort ist das alte Pflaster durch eine neue Fahrbahn aus Asphaltbeton ersetzt worden. Im Zuge dessen wurden auch Entwässerungseinrichtungen repariert und die Zufahrten angepasst. „Das Land hat gut drei Millionen Euro in das umfangreiche Vorhaben investiert“, so Pressesprecher Peter Mennicke.

Autofahrer müssen sich dennoch weiterhin auf Behinderungen einstellen, denn gleich am Montag, 21. Oktober, werde in Schwittersdorf mit der angekündigten Instandsetzung des Durchlasses, durch den der Beesenstedter Graben unter der Naundorfer Straße fließt, begonnen. Das sei der zweite Teil der Gesamtmaßnahme, der noch einmal mit Kosten in Höhe von 300.000 Euro veranschlagt wurde.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember. So lange müsse dann die L 159 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die L 173 von Salzmünde bis Bennstedt umgeleitet. Von dort geht es auf der Bundesstraße 80 in Richtung Eisleben bis zum Knotenpunkt mit der B 180 und nördlich weiter auf der L 151 bis Polleben.