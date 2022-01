Sächsin auf Diebestour in Eisleber Supermarkt

Eisleben/MZ - Im Supermarkt an der Herner Straße in Eisleben ist eine 22-jährige Diebin gestellt worden. Die junge Frau wollte mit einem vollgepackten Einkaufswagen mit Waren im Wert von 800 Euro ohne zu zahlen an der Kasse vorbei in Richtung Ausgang. Weil die Diebin keine Ausweispapiere bei sich trug, wurde die Polizei informiert. Diese konnte die Identität der Frau aus Sachsen feststellen und leitete eine Verfahren ein, heißt es aus dem Polizeirevier.