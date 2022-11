Roboter und Sportwettkämpfe - Eisleber Theater zeigt bedrückende, aber auch lustige Zukunftsvision

Junges Regieteam inszeniert Sybille Bergs Stück „Wonderland Ave.“ Am Samstag ist Premiere auf der Foyerbühne.

Regisseurin Constanze Hörlin (links) und Ausstatterin Nathalie Noël arbeiten zum ersten Mal in Eisleben.

Eisleben - Es ist eine bedrückende Zukunftsvision, die die Autorin Sybille Berg in ihrem Theaterstück „Wonderland Ave.“ entwirft. Roboter und künstliche Intelligenz haben die Macht übernommen, die Menschen werden nicht mehr benötigt – weder in der Wirtschaft noch in der Wissenschaft.