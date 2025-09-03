Im Eisleber Schulgartenweg wird das Richtfest für den Neubau der Förderschule „Pestalozzi“ gefeiert. Der Landkreis und das Land Sachsen-Anhalt investieren hier mehr als zehn Millionen Euro.

„Ich werde die Einweihung leider nicht mehr miterleben“

Richtfest für den Neubau der Förderschule in Eisleben: John Hoffmann (3. von rechts) aus der 9. Klasse bedankte sich im Namen aller Schülerinnen und Schüler für den Neubau der Pestalozzischule.

Eisleben/MZ. - Noch ist das Gebäude ein Rohbau. Doch nicht mehr lange – „bald wird es unser neues Zuhause sein“, sagte John Hoffmann. Er ist Schüler der 9. Klasse der Förderschule „Pestalozzi“ Eisleben, die an ihrem bisherigen Standort im Schulgartenweg einen Neubau erhält.