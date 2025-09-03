weather regenschauer
  4. Neubau der Förderschule in Eisleben feiert Richtfest - moderner Ort zum Lernen

Förderschule „Pestalozzi“ Eisleben „Ich werde die Einweihung leider nicht mehr miterleben“

Im Eisleber Schulgartenweg wird das Richtfest für den Neubau der Förderschule „Pestalozzi“ gefeiert. Der Landkreis und das Land Sachsen-Anhalt investieren hier mehr als zehn Millionen Euro.

Von Jörg Müller Aktualisiert: 04.09.2025, 06:51
Richtfest für den Neubau der Förderschule in Eisleben: John Hoffmann (3. von rechts) aus der 9. Klasse bedankte sich im Namen aller Schülerinnen und Schüler für den Neubau der Pestalozzischule.
Richtfest für den Neubau der Förderschule in Eisleben: John Hoffmann (3. von rechts) aus der 9. Klasse bedankte sich im Namen aller Schülerinnen und Schüler für den Neubau der Pestalozzischule. (Foto: Maik Schumann)

Eisleben/MZ. - Noch ist das Gebäude ein Rohbau. Doch nicht mehr lange – „bald wird es unser neues Zuhause sein“, sagte John Hoffmann. Er ist Schüler der 9. Klasse der Förderschule „Pestalozzi“ Eisleben, die an ihrem bisherigen Standort im Schulgartenweg einen Neubau erhält.