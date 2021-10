Eisleben/MZ - Am Montagnachmittag sind in Eisleben ein Pkw und ein Fahrrad auf dem Breiten Weg miteinander kollidiert. An der Einmündung zur Annengasse übersah der Autofahrer den auf dem Fußweg fahrenden 28-jährigen Radler, der sich beim Sturz leicht verletzte.

Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand an den Fahrzeugen insgesamt rund 3.500 Euro Sachschaden.