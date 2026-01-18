Am Samstag stoppte die Polizei in Eisleben und Bornstedt zwei Autofahrer, die gleich mehrere Verstöße begingen.

Eisleben/Bornstedt/MZ/bth - Bei zwei Verkehrskontrollen im Mansfelder Land stellten die Beamten deutliche Verstöße fest. So wurde in Eisleben gegen 19 Uhr in der Martin-Rinkart-Straße ein Pkw-Fahrer angehalten. Er besaß keine gültige Fahrerlaubnis und ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,25 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst.

Etwa zwei Stunden später stoppte die Polizei in Bornstedt gegen 21 Uhr einen weiteren Pkw, der zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Auch dieser Fahrer verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis, zudem war sein Fahrzeug nicht pflichtversichert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,18 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagten die Weiterfahrt.