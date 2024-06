Ideenwettbewerb Revierpionier: Im Jugendzentrum in Röblingen ist mit Mitteln aus der Strukturförderung eine Medienwerkstatt entstanden. Was dort künftig angeboten werden soll.

Preis beim Revierpionier gewonnen - Was künftig in der Medienwerkstatt in Röblingen möglich sein soll

Röblingen/MZ. - Lena Barthel hat Kopfhörer auf und sitzt am nagelneuen Schlagzeug im Jugendzentrum in Röblingen. Es sind E-Drums. Niemand außer ihr kann hören, welchen Sound sie mit den Drums erzeugen kann. „Ich will es doch erst lernen“, wehrt sie ab und ist ganz froh drüber, dass nur sie allein ihre ersten Versuche hören kann. Die Instrumente sind für sie und für Lara Thomas mit Abstand das Beste an der neuen Medienwerkstatt, die im Jugendzentrum Einzug gehalten hat.