Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher in Eisleben

Eisleben - Die Polizei hat am späten Dienstagabend in Eisleben einen mutmaßlichen Einbrecher erwischt. Nach einem Hinweis einer Anwohnerin hatten die Beamten kurz vor Mitternacht ein Mehrfamilienhaus in der Rammtorstraße kontrolliert, teilte die Polizei in Halle mit.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<