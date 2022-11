Pkw-Fahrerin schwer verletzt Unfall auf der B180 in Höhe der Autobahnauffahrt nahe Rothenschirmbach

Bei einem Unfall mit einem Lkw ist am frühen Dienstagmorgen eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt worden. Die Bundesstraße 180 ist an der Auffahrt zu A 38 bei Eisleben in beiden Richtungen gesperrt. Autofahrer sollen das Gebiet umfahren.