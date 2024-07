Die Angelsportgemeinschaft Eisleben (ASG) hatte zum Jugendcamp nach Bad Anna eingeladen. Was dort alles auf dem Plan stand.

Angeln im Bad Anna in Helbra

Helbra/MZ - „Petri Heil“ hieß es in Helbra für rund 20 Kinder und Jugendliche am vergangenen Wochenende. Denn die Angelsportgemeinschaft Eisleben (ASG) hatte zum Jugendcamp nach Bad Anna eingeladen. Die ASG ist der „Dachverein“ der zwölf bestehenden örtlichen Angelvereine in der Region. „Uns als Verein ist es wichtig, den Jugendlichen den sorgsamen Umgang mit der Natur zu vermitteln und die Gemeinschaft zu stärken“, sagte der Jugendwart der ASG, Stefan Dichtl, der gemeinsam mit Frank Eberwein dieses sportliche Event für den Nachwuchs aus allen Angelvereinen organisiert hat.