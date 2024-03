Drei musikbegeisterte Freunde aus Hergisdorf wollen den Landkreis zum Klingen bringen. Was zur ersten Probe am 2. April im Benndorfer Kulturhaus auf dem Programm steht.

Hergisdorf/MZ. - So schnell kann es gehen: Aus einer spontanen Gesangseinlage für Gäste einer Frauentagsfeier in Hergisdorf geht schon bald der Party-Chor „MSH singt“ hervor. Das planen jedenfalls Ferdinand Berliner und seine Mitstreiter Franziska Meinl und Willy Marek. Der Gesang in großer Runde habe so viel Spaß bereitet, dass der 21-Jährige unbedingt daran anknüpfen möchte.