Paar aus Blankenheim feiert Kronjuwelenhochzeit und ist auch ohne Urlaub glücklich

Blankenheim/MZ - Gerhard Adelberg liebt seine Frau Eleonore noch wie am ersten Tag. So sagt er es stolz und mit Glanz in den Augen. „Und umgekehrt ist es genauso“, bestätigt die Ehefrau lachend. Gerhard und Eleonore Adelberg aus Blankenheim begingen am Dienstag einen ganz besonderen Hochzeitstag: Sie feierten ihre Kronjuwelenhochzeit. Nur wenigen deutschen Paaren war es bisher vergönnt, diesen Tag zu feiern. Am 12. Juli 1947 gaben sie sich um 11 Uhr erst standesamtlich das Ja-Wort in Blankenheim und 14 Uhr versprachen sie sich die Ehe vor dem Traualtar in der Kirche ihres Heimatortes.

