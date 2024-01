Im vergangenen Jahr trafen mehr als 500 Briefe in Osterhausen ein. Das sind auch 500 Briefmarken, die gebraucht werden. Und die müssen natürlich bezahlt werden. Daher bittet der Osterhase um Spenden ...

Osterhasenpostamt in Osterhausen bittet um Spenden für Briefmarken

Im Osterhasenpostamt in Osterhausen trifft stets reichlich Post ein, die auch beantwortet werden will.

Osterhausen/MZ. - Die ersten Briefe an den Osterhasen sind bereits im Postkasten in der Kita „Gänseblümchen“ in Osthausen eingetroffen. Dort wohnt nämlich der Osterhase. Das weiß man natürlich in der Region, aber auch schon weit darüber hinaus.

„Ein Brief aus Russland ist bereit eingetroffen“, sagt Kitaleiterin Diana Hoffman. Auch im vorigen Jahr waren viele Briefe aus fernen Ländern mit dabei. Am weitesten reiste wohl damals die Post aus den USA bis zum Osterhasen in Osterhausen.

Spenden für Briefmarken werden gebraucht

Die Freude darüber, dass so viele Menschen - Post kommt von Kindern genauso wie auch von Omas und Opas - an den Osterhasen schreiben, ist natürlich groß. Aber jetzt mischt sich in die Freude auch die Sorge, ob man wohl allen Briefeschreibern antworten kann.

Im vergangenen Jahr trafen mehr als 500 Briefe in Osterhausen ein. Das sind auch 500 Briefmarken, die gebraucht werden. Und die müssen natürlich bezahlt werden. „Außerdem müssen wir in diesem Jahr neue Briefe drucken. Der Osterhase schreibt sich ja sonst die Pfoten wund“, sagt die Kitaleiterin.

Mit ungefähr 1.000 Euro an Kosten rechnet sie und hofft darauf, dass - wie schon in den Vorjahren- liebe Menschen dem Osterhasen unter die Arme greifen werden. „Wir haben im vorigen Jahr ganz viele Briefmarken und Geldspenden erhalten. Danke nochmal dafür“, sagt Hoffmann. „Es wäre wirklich toll, wenn sich auch in diesem Jahr wieder Spender finden würden.“

Die Adresse des Osterhasenpostamtes: Kita „Gänseblümchen“ in 06295 Lutherstadt Eisleben, Ortsteil Osterhausen, Siedlungsstraße 2.